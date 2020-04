'León es de los equipos más importantes de mi vida': Vucetich

León.- En medio de la contingencia del Covid-19, los medios de comunicación se han enfocado en recordar el pasado, y en León no ha sido la excepción, por lo que "El Club", el programa radiofónico oficial del equipo esmeralda, contactó a Victor Manuel Vucetich para revivir su etapa en el Bajío y el campeonato y el ascenso que consiguió con la Fiera.

De entrada, el extécnico felino rememoró su llegada a León y cómo quedó prendado desde el primer momento de la ciudad y de su gente.

Después de haber logrado el ascenso con Potros Neza, yo me quedé sin dirigir, y me dolió haberme quedado sin trabajar, que mi trabajo no haya sido reconocido. Empecé a ver las opciones, y me ofrecieron varias reservas profesionales que eran muy buenas, pero yo quería algo más, mi reto era mayor, y cuando me ofrecieron la oportunidad de dirigir al León, ahí sin dudas lo elegí, porque era un equipo que siempre aspiraba a estar en primera división, un equipo con una historia y una afición muy grande, con muchos títulos, que va a aspirar siempre a llegar a la primera división, y eso era lo que estaba buscando".