‘León me dio la espalda’, dice Mauro Lainez por estrabismo que tuvo

CDMX.- Entrevistado por ESPN, el jugador de Xolos de Tijuana, Mauro Lainez, señaló que León le dio la espalda por el estrabismo que tenía.

Me tuve que operar por mi cuenta, el club me dio, sinceramente, la espalda. Son cosas que pasan, hay que seguir adelante”, señaló Mauro Lainez.

Mauro Lainez habló sobre las dificultades que ha tenido en su carrera, pero ha podido salir adelante, con sus actuaciones en Lobos BUAP y Xolos de Tijuana.

Dentro de las dificultades en León, Mauro Lainez señala que 2018, cuando estaba Gustavo ‘Chavo’ Díaz como técnico, tuvo diferencias con él y tuvo que jugar en la Sub-20.

Yo les decía que tenía un problema en la vista, muy fuerte, que me creyeran, porque no me estaba haciendo tonto”, declaró.

Ante la situación, Mauro Lainez llegó a la Ciudad de México, donde le fue detectado el estrabismo. El jugador aseguró que en los partidos, veía los balones al doble y llegó a entrenar con lentes de vidrio, por lo que no podía jugar al futbol.

Lainez contó que, con el apoyo de sus papás y su hermano Diego Lainez lo apoyaron, operándose en la capital.

Gracias a Dios, llevo dos años que la vida me cambió, las oportunidades me las dieron y pude hacer mi mejor futbol. No es que me estaba haciendo”, declaró.