‘León me dio todo': Sigifredo Mercado recuerda su pasado con la Fiera

León.- Recordado por su liderazgo y buen futbol, portando el número 19 durante varias etapas como futbolista de la Fiera, Sigifredo Mercado recuerda con una sonrisa lo que significó defender el verde y blanco del Club León.

“Le mando un fuerte abrazo a toda la afición de León, sepan que no me pierdo los partidos del León, me encanta verlos, me encanta siempre el ambiente que tienen, de verdad añoro algún día regresar a León”, comentó el famoso "Sigi" en entrevista con SoyFiera.

Si yo tuviera la posibilidad, regresaría corriendo a vivir a León una ciudad que me dio todo. Espero que me recuerden con cariño”.

A 'picar piedra'

“El Sigi” llegó en la etapa de Guillermo “Wendy” Mendizábal, cuando el equipo pertenecía a Valente Aguirre, en 1995.

El equipo se estaba formando. Llegamos cerca de diez o 12 jugadores, fue bonito pero raro armar un equipo desde cero. Yo estaba acostumbrado a estar en equipos armados, incluso en Puebla me tocó un equipo así, con (Carlos) Poblete, con El Mortero Jorge Aravena, en donde fuimos campeones, pero aquí fue muy diferente”.

Luego de dos años, formó parte de aquel histórico equipo que disputó la final ante Cruz Azul en 1997.

Era un equipo que tenía mucha experiencia, sabíamos a lo que jugábamos, estábamos totalmente motivados y fuimos ganando confianza".

Sigifredo destaca el aporte de Carlos Reinoso, al frente de un cuadro que fue líder de la primera fase.

En ese tiempo afortunadamente todo se conjugó, la experiencia del profe Reinoso, que es un motivador nato y yo siento que la clave fue que el grupo nunca estuvo dividido, no éramos los grandes amigos, pero todos convivíamos para bien y se notaba” .

Ese equipo poco a poco se volvió veterano y a principios del 2000, comenzaron las dificultades: "Salieron muchos jugadores y llegaron los brasileños que no se adaptaron y estoy hablando de Leandro Augusto y de Ailton Da Silva, que en Pumas fueron campeones, pero en su momento en León nada más no lograron sumarse a lo que necesitaba el equipo".

Le tocó librar el descenso en 2001. MexSport.

Entonces fue muy complicado pese que había muchos jóvenes que trataron de empujar, pero la exigencia y la presión por no descender realmente era mucha para todos. Fue una etapa de las más difíciles en mi carrera y puedo decor que en León viví de todo” .

¿Consideras aquella situación parecida con la que pasó en Veracruz?

“No lo veo tanto así. Nosotros dentro de todo no jugábamos mal, nosotros sacábamos puntos, en un torneo dónde estabas obligado a sacar muchos puntos o de los contrario descendías”.

¿De dónde sacaban fuerzas ese León con tantos problemas?

“Fue muy complicado. Los de experiencia en ese tiempo pues éramos Jaime Ordiales, Alfredo ‘El Tena Murgía, Missael (Espinoza) y yo, entonces tratábamos de jalar al equipo. Fue una etapa donde sufrimos mucho, recuerdo que la afición igual, pero siempre tratamos de dar lo mejor para que el equipo estuviera bien”.

Al final de su carrera, volvió para jugar con León en Primera A. MexSport.

Le cambió el panorama

Cuando más puso el pecho a las balas en una etapa complicada con León, en 2001, le llegó la oportunidad de su vida y no la soltó:

No pensaba yo en Selección, la verdad, yo sólo estaba enfocado con León, pero cuando me llaman para la Copa América (Colombia 2001) yo sabía que era un jugador veterano, pero cuando me tomaron en cuenta dije ‘es una oportunidad que no puedo soltar’ y pude llegar hasta el Mundial y afortunadamente se me dio”.

¿Cómo fue jugar Corea Japón 2002?

“Nadie me lo puede creer, pero de verdad es algo que no puedo explicar, solo sé que viviéndolo es la única forma de saberlo. Recuerdo todo, yo supe cómo fue todo el proceso que vivimos con Javier (Aguirre), quiénes se quedaron, quiénes fueron desechados, lo difícil que eso fue y fue algo que nunca olvidaré".

El Sigi en los Octavos de Final de Corea-Japón 2002. MexSport.