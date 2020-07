‘León salió corriendo al saber cuánto gana Renato Ibarra’, reportan en ESPN

CDMX.- Pese a que se disculpó mediante un video, América decidió no continuar con Renato Ibarra en el equipo y ahora buscan acomodarlo en otro club. Ante esto, León preguntó por el jugador, pero de acuerdo con César Caballero de ESPN, 'salió corriendo' al enterarse cuánto gana el ecuatoriano.

En su reporte para Futbol Picante, César Caballero detalló que, pese al video en el que apareció Renato Ibarra disculpándose por los sucesos del 5 de marzo, América no lo tendrá en cuenta para el Apertura 2020 y ya le informó sobre la decisión.

América también le informó al jugador que debe buscar equipo para poder seguir jugando y pide 4.5 millones de dólares por la carta de Renato Ibarra, pero también no descarta prestarlo y uno de los equipos interesados fue León.

Uno de los equipos que se acercaron por Renato fueron los Esmeraldas de León, pero salieron corriendo en cuanto se enteraron que percibe alrededor de 80 mil dólares (casi 1.8 millones de pesos) al mes como sueldo”, declaró.

Otro equipo que buscó a Renato Ibarra fue Tigres, pero ante la salida de Miguel Ángel Garza, la negociación se vino abajo.

De acuerdo con Caballero, Renato Ibarra no quiere bajarse el sueldo, pese a que hubo interés de la MLS, pero un jugador que no es franquicia gana alrededor 680 mil dólares al año y es menos de lo que percibe en América. Aparte, la situación legal no juega a su favor, ya que en el futbol de Estados Unidos no quieren que la imagen esté relacionada con él.

‘Me extraña que León haya preguntado por Ibarra’, dicen

En la discusión sobre Renato Ibarra, Jorge Pietrasanta señaló que le extraña que León haya preguntado por el jugador. En su discurso, Pietrasanta mencionó que le extraña la decisión de León, ya que Grupo Pachuca maneja valores para pensar en el jugador.

Por su parte, David Faitelson mencionó que León “tanteó el terreno”, pero no cree que Jesús Martínez Patiño o Jesús Martínez Murguía hayan pasado por desapercibida la situación con Renato Ibarra.

José Ramón Fernández señaló que los equipos tienen derecho a preguntar por el jugador ecuatoriano, pero al escuchar lo que gana, hay marcha atrás.

En junio, el director deportivo de León, Rodrigo Fernández señaló que estarían abiertos a un posible intercambio entre Ibarra y Rubens Sambueza.