‘León salió de Ascenso Mx, me cuesta trabajo digerir noticia’, dice Jesús Martínez

León, Guanajuato.- A Jesús Martínez Murguía todavía le duele la votación que condenó al Ascenso MX.

El presidente de León reconoció aún le cuesta trabajo digerir la decisión de equipos como Tijuana y San Luis por abolir la División de Plata, cuando ambas instituciones también lucharon por ganarse el ascenso deportivo.

La verdad es que todavía me está costando digerir la noticia, nosotros (León) somos un equipo que salió del Ascenso, estuvo ahí 10 años, pero siempre con la ilusión de regresar al equipo a la Primera División.

"Me está costando mucho trabajo digerir la noticia, todo lo que está sucediendo. En todas las ligas más importantes del mundo existe el ascenso y descenso, pero aquí nos ha tocado no vivir ese momento. Me extraña mucho que algunos de los que votaron en contra estuvieron en el Ascenso, Tijuana y San Luis. Ellos saben de la ilusión que te genera buscar un ascenso deportivamente", dijo Martínez Murguía en entrevista con CANCHA.

El directivo esmeralda aclaró que respeta los intereses propios de cada institución, pero no compartió la idea de quitarle el derecho de ascender a clubes y jugadores.

En la votación final que decidió el destino del Ascenso, los equipos que votaron a favor de desaparecer la categoría fueron Santos (Atlas), América, FC Juárez, Morelia, Puebla, Tijuana (Querétaro), Atlético San Luis y Toluca. Tanto Juárez como San Luis y Atlas se mantienen al fondo de la tabla de cocientes del Clausura 2020.

Tengo mucho respeto por ellos, no quiero juzgar a nadie, pero sentí raro en el momento en que vi a San Luis, a Jorge Hank (Grupo Caliente), cuando yo estuve con ellos allí y ahora quitarle el sueño a otros. Se me complicó mucho escuchar eso”, declaró.

"Hay que ver la cosa como es, cada quien ve por sus intereses porque tal vez lo que ellos no quieren es regresar (al Ascenso), porque en el momento en que se quitan cinco o seis años pues tal vez podrían tener problemas de porcentaje y quieren mantener ese proyecto que les costó y que se ganaron deportivamente", sentenció.

Grupo Pachuca votó a favor de que siguiera el Ascenso y descenso en Liga Mx, pero esto no se verá en las próximas cinco temporadas.