'Llegué a un grande': Sebastián Maz cuenta cómo cambió abucheos por aplausos con León

León.- Nelson Sebastián Maz es el verdugo que la afición leonesa llegó a amar.

Tanto con Indios en 2008 como con Necaxa en 2010, el charrúa había impedido que la Fiera lograra el ascenso, hasta que se vistió de esmeralda y en el Clausura 2012 fue tan letal como cuando se le temía cada vez que se le enfrentaba.

De aquel torneo, “fue una gran temporada, a nivel personal un gran torneo pues aparte de ser el goleador tuve un buen despliegue futbolístico con todo el equipo”, asiente Maz.

El martes 5 de mayo se cumplieron ya ocho años del título que alzó el León derrotando a Lobos BUAP en el torneo que representó el inicio de un salto de grandeza para un equipo hastiado de la Liga de Ascenso.

Maz sabía que al llegar al León lo hacía con la referencia de haber provocado dolor en el sentimiento esmeralda, pero a la vez, arribó con la certeza de que con goles enamoraría a la afición.

Eso fue base en el rendimiento, sabía que venía a un club grande que hacía diez años no podían regresar a Primera División y que habíamos sido parte de esa decepción, más en final de 2008 muy dolorosa con Indios”.

El charrúa aceptó el reto de la mano de todo un equipo que se creó para no fallar.

Con tantos fracasos de la Fiera en el Ascenso, “la realidad era que no podíamos confiarnos en nada, por más que estábamos dando un buen futbol y ganábamos todos los partidos, sabíamos que si perdíamos un juego nos quedábamos fuera”. Y subraya Maz la encomienda en ese Clausura con seis palabras: “teníamos que ganar sí o sí”.

Con el lema de Gustavo Matosas que hicieron suyo todos los Esmeraldas, “paso a pasito” tejieron un torneo invicto.

Maz afirma que la clave de aquel equipo fue que nunca se relajó, incluso en esa final cuando en la Ida, Lobos BUAP les había remontado de firma contundente.

Maz y Luis Montes capitalizaron con goles esa reacción.

Para la vuelta, los hilos del partido los manejó el León. Un gol de Carlos Peña, rojas en jugadores poblanos y tres goles de Maz sellaron el título y el boleto para disputar el duelo por el ascenso.

Maz terminó como el campeón romperredes y encabezaba una máquina de hacer goles. La ilusión de regresar a la Primera otra vez estaba por los cielos en el seno leonés.

Pero en el juego de ida por el ascenso contra Correcaminos, Maz realizó una entrada, vio la roja y no estaría en el duelo más importante para el León en ese momento.

Si trabajás todo el año para tratar de jugar ese partido, cómo no te vas a quedar con bronca, con ganas, tristeza, con dolor. Hasta ahora me pongo a pensar y digo p… madre jugué todo el año, salí goleador, anduve bien, un torneo impresionante, jugué todo… no sé si es el partido más importante, pero es un partido que marca”.