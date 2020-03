‘Los golpes duros sirven para despertar’, dice Nacho; Ambriz confió en él

León, Guanajuato.- Si alguien sabe de crisis ese es Ignacio González. En él depositó Ignacio Ambriz el peso del equipo el pasado domingo ante Juárez y el defensor respondió pese a las dudas que nublaron su cabeza horas antes del silbatazo inicial en el Benito Juárez.

“Dudas de ti mismo después de estar tanto tiempo fuera”, confesó quien fuera el principal bastión verdiblanco previo a la lesión que lo dejó fuera de las canchas por casi dos años y quien tras sobreponerse, el domingo jugó su primer partido del año como titular.

(Ambriz) me dijo en la semana, como el lunes o martes, que iba a jugar contra Juárez, que necesitaba que contagiara a los compañeros, no me sorprende puesto que la vengo peleando la oportunidad, tarde o temprano se presenta, el tema es estar listo”, agregó.

El momento no pudo ser mejor, su ímpetu y coraje impulsaron a un equipo que venía con el ánimo caído luego de los dos mazazos que significaron las derrotas ante LAFC y Chivas, y esto también los ayudará el sábado ante Pumas, cuarto de la clasificación general pese a los tres partidos consecutivos sin ganar que acumula.

A veces son buenos los golpes, y fueron golpes duros que nos dolieron a nosotros también, pero nos sirven para despertar (...) El equipo se ve sólido, tenemos para jugarle a Pumas. El que ellos no hayan tenido triunfos no me dice nada, vengo viendo a un equipo que hace las cosas bien y no deja de pelear”, aseguró González.