Lucero Cuevas toma el reto: 'Quiero llegar a la final con León'

León.- Considerada una de las mejores jugadoras de la Liga Mx Femenil, Lucero Ximena Cuevas Flores llega al Club León con la encomienda de ser un verdadero impulso en el ataque esmeralda.

La delantera de 24 años brindó sus primeras palabras como refuerzo, en una conferencia vía Zoom y confesó tener muy claro el objetivo: “Llegar a la final con León”.

Sé que no tengo que demostrarle nada a nadie, pero son retos que me pongo, quiero cumplir de la mejor manera con León. Para mí es un orgullo poder vestir estos colores y estoy muy contenta de que se me dé esta gran oportunidad”.