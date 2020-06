Manuel 'Pachuco' López: el primer Rey del Chanfle en el León

León.- Antes del ‘¡Tita-Tita!’, hubo un grito que emanaba desde la tribuna con una entera ilusión de gol, el de ‘¡Pachuco, Pachuco!’.

Se llama Manuel López, en su colonia lo conocieron como ‘Pachuco’, sus compañeros de equipo le decían ‘Chómpiras’ y el mundo del futbol lo bautizó como el ‘Rey del Chanfle’.

Jugó por década y media para el León, en los 50s y 60s, tomando la estafeta de las grandes figuras que le dieron lustre a la Fiera con los primeros títulos y de quienes el ‘Pachuco’ fue un fiel admirador, como Varela, Battaglia, Montemayor, Luna, Carbajal y ‘Mulo’ Gutiérrez.

Dicen que nadie como Manuel López para convertir en goles los tiros de castigo. Y él también lo afirma así.

Épocas de antaño con balones pesados a los cuales inyectarles un efecto hacia la portería era sumamente difícil. “Yo picaba el balón, les daba la curvita por arriba de la barrera y listo”, expresa don Manuel, quien recién cumplió 84 años y afirma acordarse de “todo. Bueno, de casi todo”.

Como la vez que anotó su primer gol con ese chanfle que le caracterizó.

Nadie quería cobrar el tiro, eran puros chamacos, por ser el más viejo me dijeron ‘a ver Chómpiras, cóbralo tú”, rememora, “no quería, pero agarré el balón, tiré, me volteé para sonarme la nariz y solo escuché ‘¡Goool, Chómpiras, goool!’”.

Manuel López comenzó a adquirir fama por sus cobros a balón parado.

Cuando había una falta a unos metros del área la gente me pedía gritando ‘Pachuco, Pachuco’ y yo sentía muy bonito”.

El ‘Pachuco’ López pone al ‘Capi’ Luna como su mentor, además de haber sido quien lo trajo al León, fue quien le dijo qué hacer y cómo lograrlo.

Una trucha de chamaco para las canicas y el trompo, la elegancia de juego en los botines de Manuel López se refleja en su apodo.

En El Salto, un día para ir a cuidar vacas me bañé, me peiné y arriba un sombreo. Iba saliendo y un muchacho, al que yo le decía El Muñigo, me miró y gritó ¡Pachuquito! y desde ese entonces toda la gente iba diciendo ‘ahí va el Pachuco y ahí viene el Pachuco’”.