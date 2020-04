‘Me arrepiento de salir de Pumas’, confiesa Martín Bravo que llegó a León

CDMX.- Entrevistado en el programa de Fox Sports Radio, Martín Bravo aseguró que se arrepiente de salir de Pumas, que lo llevó a León en 2014.

Con André Marín, ‘Ruso’ Brailovsky y Eduardo Biscayart, Martín Bravo fue cuestionado por Alberto Lati sobre su salida de Pumas y aseguró que se arrepiente.

Viéndolo desde muy lejos, la verdad que sí, me arrepiento bastante. Podría haber seguido bastante en Pumas”, declaró.

Martín Bravo señaló que tomó la decisión, porque pensaba que necesitaba un cambio y por ello, llegó a León.

Hoy, viéndolo con más experiencia y desde más lejos, podría haber seguido en el club. La verdad es que la afición (de Pumas) me tiene un gran cariño. Hoy en día, me siguen saludando y me ha ido muy bien”, declaró.