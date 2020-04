'Me encanta ver al León de Ambriz': Carlos Reinoso se confiesa admirador de la Fiera

México.- Al América no le basta con ser América para ser campeón. Necesita un estilo de juego definido y una mística, no individualidades ni 11 “Federicos Viñas”. Para ser campeón, a las Águilas les falta ser un León.

Conocedor y amante del buen futbol, de ese que dio cátedra durante muchos años en las canchas mexicanas, Carlos Reinoso definió como extraordinario lo que ha realizado La Fiera bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, un equipo que le recuerda a la “vieja guardia” esmeralda que a su llegada al Bajío, le permitió sentirse como en su casa.

Vivir en León para mí ha sido y fue un placer (...) Hablar de León es recordar momentos de alegría y de lo más triste de mi vida cuando mi hijo Jose se nos fue. Se quedaron allá mi nuera y mis nietos, que son lo único Reinoso que tengo”.

¿Qué recuerda de esa etapa en la que estuvo en el banquillo del León?

"Tengo recuerdos maravillosos de León. Como lo dije siempre, León es una ciudad preferida para mí; primero el DF, porque aquí llegué y aquí vivo, pero en León tengo a mis nietos, a mi nuera, ahí se quedó mi hijo Jose que jugó conmigo".

Dirigí en diferentes etapas a León y no sólo lo final (1997), también perdimos el subir a Primera División en la época de Carlos Ahumada (2003). Con Valente Aguirre en los 90 creo que fue una de las mejores etapas de mi vida. Conocer a Valente, a la gente de León, vivir en León para mí ha sido y fue un placer".

Reinoso en el Estadio León, luego de ganar el torneo Verano 2003 en la Liga de Ascenso. MexSport.

¿Cuál era el sello que intentaba en los equipos esmeraldas?

"Para que un equipo sea líder general en un torneo, primero hay que jugar bien al futbol, pero suma la entrega de los muchachos, el coraje, que jugaban con todo, a muerte, y representando a una ciudad netamente futbolera, porque si hay una ciudad futbolera, es León. Eso fue complemento de lo que quería la afición, de lo que le gusta y de lo que nosotros hacíamos y pensábamos en la cancha".

¿Cuáles son los momentos que más recuerda?

"Todos los momentos en León fueron importantes para mí. Desde que llegué, desde el primer día con Aguirre, con Zermeño, llegar a León para mí fue un placer. Hablar de León es hablar de momentos de alegría y de lo más triste de mi vida cuando mi hijo Jose se nos fue, pero allá se quedaron mis nietos, que son lo único Reinoso que tengo".

De León tengo grandes momentos y recuerdos...la familia Battaglia, los Davino, los Acosta… Cuando llegué a León para mí no fue llegar a un lugar desconocido, sino llegar a donde era bien recibido, a mi casa".

En 1997 armó un gran equipo. ¿Qué fue lo mejor de aquel León?

“Gracias a Dios ahí en León, en los 90 dirigí a un grupo de amigos, a un grupo de seres humanos profesionales, de Comizzo, ‘Guamerú’, Misael, Medford, José Antonio, Turrubiates, Prátola, Begines, Medina, Flavio, tantos jugadores que tuve el gusto de dirigir, conocerlos y hacer con ellos una gran amistad. Hacer de León una familia”.

Cada vez que me tocó dirigir a León lo hice con mucho cariño, con mucho amor y mucha pasión”.

El chileno dirigió al León que perdió la Final del Invierno 97 ante Cruz Azul. MexSport.

¿Qué opina ahora del León de Ignacio Ambriz?

"Extraordinario. Creo que el equipo que mejor juega al futbol y mejor representa una filosofía, un estilo de juego, es el de Nacho, lo único que le falta es ser campeón. A veces, los mejores equipos que juegan al futbol no se les da la Copa, pero lo que ha hecho Nacho Ambriz en León ha sido extraordinario. Él, sus jugadores y los directivos".

¿Qué es lo que más destaca de este equipo?

"Juegan al futbol, en todo momento, en todos los rincones de la cancha juegan al futbol y representan esa vieja historia de los de antes, de los Battaglia, de los Acosta, de toda esa gente, del ‘Chepe’ Chávez, del ‘Ruso’ Estrada, del ‘Cholín’ Davino, Salomone, Albrecht, de todos esos viejos cracks que pasaron por León".

Creo que este León de Ambriz los representa perfecto. Juegan bien y ganan, que es algo muy importante en el futbol".

Eso de jugar bien y ganar, parece difícil…

"Se ve complicado, pero lo vemos en Ambriz y con jugadores que no son del valor de Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Chivas. La gente no le ha dado el mérito que merece a Ignacio Ambriz".

Nacho Ambriz fue subcampeón con León en el Clausura 2019. MexSport.

¿Entonces le gusta ver al León en la televisión?

"Me encanta ver al León de Ambriz. Así como no me gusta ver a equipos supuestamente grandes, me encanta ver al León. Para mí es el que mejor juega al futbol en México, al menos a lo que yo llamo futbol".

Pero usted es un ídolo del América, ¿qué le parece el desempeño en los últimos torneos?

"Una cosa es clasificar con cualquier equipo, pero en América es obligación clasificar, ser campeón y Miguel (Herrera) lo ha hecho muy bien, pero ya en este proceso que tiene, ya tiene que ser campeón. Los americanistas como yo sabemos eso. Para que le vaya muy bien, para continuar en el equipo, tendría que ser campeón".

Reinoso ganó un título de Liga como DT de América en los 80. MexSport.

¿Qué le ha faltado a las Águilas para dar ese paso?

"Jugar mejor al futbol, es lo que decía de León. León juega bien al futbol, en casa, de visitante y tiene una forma y un estilo y lo respeta en cualquier cancha".

A los chicos (del América) les falta ganar la Liguilla, ser contundentes y un equipo sólido y fuerte en esa etapa. El América juegue como juegue, tiene que ser campeón, pero para eso, para mí, debe tener una forma, un estilo y mejorar mucho".

¿Le ve un estilo definido al América?

"No, ha dependido mucho de jugadores rápidos, de sus figuras, lo que le está faltando es defender mejor en ataque".