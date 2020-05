‘Me encantó ser bicampeón, pero quería tener más minutos’, dice Navarro

León, Guanajuato.- Fernando Navarro fue entrevistado en ‘Ahora o Nunca’ y fue cuestionado sobre qué momentos ha disfrutado, señalando que el bicampeonato con León lo gozó, pero quiso tener más minutos con la Fiera.

Hablando sobre los mejores momentos, Mauricio Pedroza bromeó y le pidió que fueran otros, aparte de la entrevista con él y Herculez Gomez, por lo que Navarro habló del bicampeonato con León.

Siempre me he quedado con un sabor de boca agridulce por no tener los minutos que hubiera querido”, declaró.

A León, Fernando Navarro llegó en el Apertura 2013, torneo en el que la Fiera consigue su sexto título y en el Clausura 2014, ganaron el bicampeonato.

En el bicampeonato tuve participación, me encantó ser bicampeón, pero me quedo con las ganas de tener más minutos. No me gusta estar en la banca, soy muy competitivo, cuando juego bien, siento que no juego bien, porque tuve un par de errores”, declaró.