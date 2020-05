'Me gustaría quedarme': Ismael Sosa quiere seguir rugiendo en León

León.- La afición esmeralda, el estilo de juego del equipo y el cariño recibido son factores suficientes para Ismael Sosa, el argentino desea continuar con La Fiera pese a que pronto finaliza su préstamo con el cuadro verdiblanco.

“Mi idea es continuar, es prematuro decir algo porque no sabemos si habrá futbol (...)", aseguró el delantero en una entrevista virtual realizada en SoyFiera.

Me gusta mucho cuando León juega de local, es un ambiente muy lindo, es una plaza que le gusta el futbol y es muy seguidora, en lo personal, eso me gusta mucho”.

Aunque el “Chuco” aceptó que si Jesús Martínez Patiño se lo pide tendría que regresar a Pachuca a cumplir el año que todavía tiene de contrato, le gustaría que así como le dieron la oportunidad de vestir la casaca felina durante el Clausura 2020 para jugar la Concachampions, su opinión sea tomada en cuenta una vez más.

“Se vence mi préstamo, si se termina el campeonato tendría que volver a Pachuca que es el dueño de mi carta (...) mi idea es quedarme pero uno nunca sabe cómo se darán las cosas con esta pandemia, no sé si me necesitarán en Pachuca o me tendrán en cuenta”, destacó.

En León estoy cómodo, es un club que me gusta mucho, juega bien, es un gran equipo y me gustaría quedarme".

Sosa llegó al León para el Apertura 2019, en el que marcó siete goles en 15 juegos. En el Clausura 2020 anotó un par de veces en nueve compromisos, pero el parón por la pandemia de coronavirus detuvo su progresión.

“Estoy agradecido con Jesús (Martínez Patiño) porque me sacó de Tigres que no venía jugando, me llevó a Pachuca, me dieron la oportunidad de venir a León, (en diciembre pasado) pedí quedarme seis meses más porque estaba la Concachampions y me dieron chance", añadió.