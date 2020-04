‘Me gustaría ser campeón por cómo está jugando León’, asegura Ignacio Ambriz

León, Guanajuato.- Entrevistado por Fernando Cevallos, Ignacio Ambriz aceptó que le gustaría ser campeón con León y qué mejor, que como estuvo jugando previo a la suspensión por el COVID-19.

Cevallos preguntó a Ambriz, si ya se le debe el futbol un título a León, el técnico recordó que en su llegada a la Fiera, no pudo ganar un partido como local en el Apertura 2018, sumando siete puntos y poniéndose en duda su continuidad

Ambriz señaló que hay varios factores por los que León tenga buenos torneos: desde la confianza de Jesús Martínez, el compromiso de los jugadores, armar un equipo competitivo con futbolistas que busquen que León esté en los primeros lugares y llegando a liguilla, así como el cuerpo técnico que tiene.

He sumado 107 puntos desde que estoy (en León) y creo que sí, creo que me gustaría mucho ser campeón como está jugando el equipo. Me agradaría mucho”, resaltó.