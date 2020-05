“Me tocó la mala suerte de estar con los Batarse”: Medford

León.- Hernán Medford, quien como jugador marcó época con León y que posteriormente recibió una oportunidad como director técnico en 2008, recordó su paso como timonel y fue tajante al señalar que la directiva encabezada por los Batarse , “No sabía nada de futbol” .

El costarricense explicó: “Volver a la ciudad de León y como entrenador para mí fue importante, lamentablemente esa diligencia de futbol sabía cero, yo creo que después todos los aficionados del León lo entendieron”.

Lo comparó con una empresa con malos manejos: “Tantos cambios de entrenador, es como cuando alguien toma una empresa y no sabe nada, en eso hay que ser muy sinceros, lamentablemente este tipo de gente, con mucho respeto lo digo, no puede ser que tomen este tipo de negocio sin saber nada de futbol”.

En entrevista para Soy Fiera, el tico aceptó que le hubiese gustado trabajar con la actual directiva encabezada por Jesús Martínez:

Me toco esa mala suerte de estar con ellos (Batarse), lamentablemente no me toco estar con los que están en estos momentos, que hay gente muy conocida, como Jesús Martínez hijo y padre, yo fui uno de los que inicie con su padre allá en Pachuca, es una de las personas que yo estimo mucho y es mi amigo y a Jesús Martínez Junior yo lo conocí desde chiquitito, desde que salían con nosotros al estadio de la mano “, recordó.