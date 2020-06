‘Me voy a matar por el León’, asegura David ‘Avión’ Ramírez

León, Guanajuato.- Llegar al Ascenso MX, luego de su debut en Primera División no fue un retroceso para David Ramírez, pues vestir las camisetas de Celaya, Correcaminos y Mineros lo prepararon para el reto que ahora tiene enfrente: defender al equipo del que es seguidor.

A sus 24 años y ya con experiencia en el Máximo Circuito, el “Avión” tiene muy claro que aunque la oportunidad de vestir la camiseta de León se la ganó a pulso, es su responsabilidad aprovecharla y demostrar también las razones por las que fue elegido.

Creo que me he ganado esta oportunidad, hice las cosas bien en Mineros y más que presión es algo de confianza que te da la directiva (...) me costó bastante y esta oportunidad la veo como no sé si la última pero sí tengo que tomarla, destacar desde un inicio para consolidarme, que eso me hizo falta en Chivas”, dijo.