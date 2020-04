'Mejor que no haya campeón': Cota rechaza que Cruz Azul se corone 'gratis'

México.- Para ser campeón, un equipo debe merecerlo y ganarlo en la cancha, esa es la idea de Rodolfo Cota, quien espera que el país regrese a las condiciones convenientes para que el Clausura 2020 tenga un digno triunfador.

“Si la quieren terminar (la temporada), chau, que la terminen pero sin darle el título a nadie”, confesó el arquero verdiblanco en una entrevista que ofreció para ESPN, y cuyos fragmentos fueron distribuidos por el mismo canal.

Titular con los Verdes desde el Apertura 2018 y pieza clave en las Liguillas que el plantel ha disputado hasta ahora, Cota confesó que si bien un campeonato así no sabría a nada, no está de acuerdo en que Cruz Azul lo reciba así sin más.

En lo personal no creo que lo hagan (darle el título a Cruz Azul), pero si lo hacen, que me den un título así no sé, no sé qué se sentiría, no sé si sea la mejor decisión el terminar la Liga y dar un título así”.