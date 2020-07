Moverse, anotar y luchar: Las tareas de Nico Sosa en la delantera del León

León.- El estilo de juego que ha patentado La Fiera a partir de la llegada de Ignacio Ambriz le ha causado algunos dolores de cabeza a Nicolás Sosa, quien confía en conocerlo a fondo para que la afición esmeralda descubra su mejor versión.

Con tres anotaciones en los tres partidos amistosos que el equipo ha disputado, el delantero charrúa está disfrutando este proceso rumbo al torneo Guardianes 2020 pese al trabajo que le ha generado adaptarse a lo que se le pide en la cancha.

“Creo que lo más difícil es la manera en la que juega el equipo, tienes que estar moviéndote, apoyando, jugar de poste, no siempre ir al área (...)”, confesó en conferencia virtual.

"Uno tiene que acostumbrarse a ese estilo, a no ser siempre el que busca el gol sino hacer el espacio para que otros se metan, eso está bueno porque generas muchas más chances de gol y tienes muchos más estilos de juego que otros equipos que juegan directamente con el nueve".

En la que también admitió que el entorno felino le ha abierto las puertas rumbo a los objetivos que se ha propuesto este año: jugar futbol y alcanzar la titularidad que con la llegada de Emmanuel Gigliotti, tendrá que pelear con la misma determinación con la que se coronó en la eLiga MX.

Es la primera vez que me toca estar así, en un club en el que aprendes mucho por la calidad de sus jugadores, se juega bien al futbol y está bueno eso, es la primera vez que me siento así, de poder jugar más al futbol y no tanto el tema de sacrificio”.