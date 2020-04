Muere primo de Ángel Mena; temen fue por coronavirus

México.- Ángel Mena se dijo dolido por la grave situación que se vive en su natal Ecuador, donde el Covid-19 ha matado a unas 240 personas.

Además, reveló que hace unos días murió un primo suyo, posiblemente por la enfermedad respiratoria que genera el coronavirus.

“Un primo por parte de la familia de mi padre, a ciencia cierta no sabemos si fue por el tema del virus o no, pero él perdió la vida y es lo único que puedo decir, no estamos seguros tampoco si realmente fue eso”, comentó en entrevista con ESPN.

Es muy penoso todo lo que ha sucedido y lo que sigue pasando. Mientras las cosas no suceden uno está tranquilo, pero cuando ya empiezas a ver todo y toca a gente cercana, es muy duro aceptarlo”.

Mantiene la fe

Mena y sus compañeros de la Fiera entrenan por separado en León y el ecuatoriano se mantiene al pendiente de lo que sucede en su país, especialmente en su natal Guayaquil.

“Tengo mucha fe en Dios, sé que pronto llegará la calma. Han pasado momentos muy complicados ahora pero tengo mucha fe y tranquilidad. Asimismo lo dejo todo en manos de Dios que la ciudad (Guayaquil) va a estar nuevamente como lo venía estando, quizá no bien o al 100 por ciento, pero viviendo de una manera más tranquila”, concluyó.