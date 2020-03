Nacho Trelles: El primer 'coco' del Club León

¿Sabías qué?...



Como entrenador, Don Nacho Trelles fue nuestro rival en 5 finales del futbol mexicano.



COPA MÉXICO ��



1956-57 León vs. Zacatepec

1957-58 León vs. Zacatepec

1958-59 León vs. Zacatepec



CAMPEÓN DE CAMPEONES ��



1957-58 León vs. Zacatepec

1966-67 León vs. Toluca pic.twitter.com/69wGeU9ydt