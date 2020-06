"Nickiller" tapó bocas virtuales, ahora va por las reales

León.- Más que contento luego de la obtención del primer título en la joven historia de la eLigaMX, el uruguayo Nicolás Sosa confirmó que su deseo es poder llevar a La Fiera a algo más que un campeonato virtual, por lo que está mentalizado en dar lo mejor para el club y sumar en las canchas reales del futbol mexicano.

“Soy consciente, lo virtual suma, pero la gente quiere que también lo busquemos en lo real porque si no, no vale nada, yo soy consciente de eso, esto me motivó para entrenar y jugar con más ganas, no lo tomo como una presión sino como un desafío para volver a las canchas”.

PALABRA DE CAMPEÓN



"En los eSports también quedó claro que los equipos de LEÓN siempre quieren ganar todo lo que se juega, esta es una CIUDAD COMPETITIVA".#Nickiller ����♂️ pic.twitter.com/7g0mY3RcpH — Club León (@clubleonfc) June 15, 2020

En el campo de lo real, la salida de Ismael Sosa y la posible salida de Joel Campbell son opciones que no desea pero que acepta, le abrirán posibilidades de juego.

“Es una competencia linda, obviamente que los que estamos ahí en el puesto, Jesús Godínez, Leo Ramos, Armando León, son muy buenos elementos, pero por ahora no sé muy bien porque vamos incorporándonos pero vamos a pelear el puesto” .

Aunque "Nickiller" prácticamente no vio actividad el torneo anterior debido al proceso de adaptación que llevaba y una lesión que lo marginó después, no quita el dedo del renglón y busca ser un referente goleador: “Eso no ha cambiado (prometió 10 goles), obviamente que mi lesión fue cambiando pero haciendo la pretemporada a la par me da confianza de que lo puedo lograr y no cambia nada de ese objetivo, yo quiero intentarlo y mostrar al equipo y a la afición lo que puedo lograr”.

Asimismo, agregó que va por todo.