Nico Sosa confiesa que se la vive en el FIFA, aunque llegó a la eLiga 'de rebote'

León.- El estilo que Ignacio Ambriz le ha impreso a La Fiera funciona en cualquier sector y así lo está demostrando Nicolás Sosa, único jugador que ha disputado los cuatro partidos en la eLiga MX y quien, gracias a esto, se está ganando el cariño de la afición.

“La afición está agarrándome cariño de alguna forma, eso me deja contento. Muchos aficionados me van conociendo y yo estoy feliz de dejarles una alegría en esta situación tan difícil”, señaló el delantero uruguayo, amante de los videojuegos desde que era niño.

Sosa es todo un personaje. Twitter.

¿Esperabas ser el único con los cuatro partidos del torneo?

“Es algo lindo poder defender al club en un torneo virtual, jugar al Play es algo que siempre me ha gustado. Poder jugar los cuatro partidos y ganarlos, mantener al León donde se merece siempre que es estar en los primeros puestos, me deja contento".

Creo que es algo lindo lo que hizo la Liga porque los jugadores del club que no están jugando ven los partidos, los tiene entretenidos, compitiendo”.

¿Siempre te ha gustado jugar al FIFA?

“Sí, siempre jugué con mis amigos, me gustaba competir por honor, por ‘joder’ a tu amigo. Ahora hacía ya un tiempo que no jugaba, más o menos desde enero, ahora estoy retomándolo”.

¿Alguien te ha ‘entrenado’?

“Tuve la posibilidad de hacer un video con un ‘youtuber’ de España que se dedica a jugar FIFA, a hacer partidos con otros jugadores, y él también me dio consejos".

Me metí a YouTube para encontrar consejos para defender porque esos son detalles a los que no se le da mucha importancia, acá se necesita un poco más. Le he metido para aprender más todavía”.

¿En qué nivel te sientes?

“El campeonato es muy irregular, yo soy el único que ha jugado los cuatro partidos seguidos, hay muchos jugadores como Octavio Rivero (Santos) que también es de los mejores del campeonato; si hubiese jugado todos los partidos me hubiera tocado enfrentarlo y ahí sí no sabría decir si yo estaría primero”.

¿Cuál ha sido el juego más complicado?

“Creo que el que más se me complicó fue el partido contra Pachuca, contra (Romario) Ibarra, me complicó bastante. Había arrancado el día, como el juego fue tarde, en una competición de FIFA que está buena y no me había ido bien, había perdido creo que todos los partidos y en confianza estaba bajo, así que cuando jugué con él se me complicó, él tuvo chances obvias y yo tuve suerte para ganar ese partido”.

Sosa es el más ganador de la eLiga. Twitter.

¿Cómo fue que los eligieron para participar en la eLiga MX?

“Cuando me dijeron que habría una liga, le escribí al director de prensa del club y me dijo que ya estaban elegidos los tres jugadores pero justo había uno que no tenía Play. Me dijo que si yo quería jugar me inscribía y le dije que sí”.

¿Pensaste que te mantendrías en los cuatro partidos?

“Yo vivo solo con mi mejor amigo acá y tengo mucho tiempo. En el caso de Ángel (Mena) él tiene a su pareja, a sus hijos, tiene menos tiempo que yo. Se dio la oportunidad de jugar un amistoso contra San Luis y me fue bien".

Ahí me dijeron que arrancaría yo porque había ganado y traía confianza, se dio que Ángel tuvo un problema personal y además, Iván (Rodríguez) hacía tiempo que no jugaba FIFA y tenía que ponerse a punto para estar a buen nivel y no pasar vergüenza”

¿Cómo ha sido jugar un torneo virtual después de estar poco en la temporada real?

“Había tenido un campeonato complicado porque llegué tarde al equipo, no pude hacer pretemporada y me costó bastante, justo cuando estaba empezando a agarrar minutos me lesioné, ahí se me complicó.

Había llegado para suplir a Macías que venía haciendo un buen torneo y la gente esperaba mucho de mí, yo no le pude demostrar nada y muchos estaban criticándome, veía comentarios negativos que te dejaban pensando bastante, que no puedes creer que digan esas cosas”.

“Por suerte, a pesar de todo esto, de lo negativo que estamos viviendo, se dio la oportunidad del campeonato, jugar los partidos, ganarlos, y la afición está agarrándome cariño de alguna forma, eso me deja contento, muchos aficionados me van conociendo y yo estoy feliz de dejarles una alegría en esta situación tan difícil”.

Nico Sosa en un entrenamiento en el Nou Camp. Archivo.

¿Crees que esto puede ayudarte a que la gente te conozca?

“Sí, también es que vean como soy, ya se van dando cuenta que soy una persona que le gusta competir, que no me gusta perder en nada, eso creo que a los aficionados los deja tranquilos porque saben que en el momento que me toque jugar en la realidad, quizá aunque no tenga un buen partido, voy a dejar todo en la cancha".

¿Cómo describirías tu estilo en el FIFA?

“Voy de menos a más, he tratado de hacer un poco lo que hace el club en la realidad, de ser protagonista, tener la pelota, ser el equipo que tenga la mayor cantidad de chances de gol, lo trato de hacer como el equipo pero con la diferencia de que es un videojuego y hay que hacer otras cosas”.