'No hice nada por cambiar el partido': Nacho Ambriz sobre la Concachampions

León.- Un par de semanas después de la eliminación del Club León de la Concachampions a manos del LAFC de Carlos Vela, y con el ambiente mucho más positivo luego de dos victorias en la Liga MX, Ignacio Ambriz habló acerca de cómo perdió ese partido, y aceptó su parte de culpa.

Me dolió mucho porque a lo mejor desde la banca no hice nada por cambiarle las circunstancias al partido. Hablé fuerte con ellos en el entretiempo pero al final nos quedamos fuera de la Concachampions", reveló Ambriz en entrevista para Fox Sports Radio.

A pesar de que el estratega pudo levantar el ánimo del equipo y lo dejó en la segunda posición de la tabla general solo por debajo del Cruz Azul, Ambriz es autocrítico, y reconoce que el impacto en la moral del plantel fue tremendo.

"Cuando tienes malos partidos donde no haces nada; cuando te quedas con la sensación de que ese no es el equipo, de que esos no somos nostros; yo creo que es cuando más te pega, porque no juegas como tú sabes, no das el alto rendimiento al que estabas acostumbrado".

Sin embargo, tras esa pésima semana, Ambriz se sinceró con los líderes del vestuario, y pudo hacerles entender que debían dejar el mal partido atrás y mirar hacia adelante.

Después hablé con ellos, con jugadores importantes, que era lo que pensaban, y les dije que tampoco por una mala semana podíamos tirar por la borda lo bueno que habíamos hecho 40 semanas atrás donde todo había sido bueno".

Por lo pronto, el León tendrá un par de semanas para trabajar luego de la suspensión de la Liga MX por la emergencia del coronavirus Covid-19, antes de volver a competir por el pase a la liguilla y el campeonato.