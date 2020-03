'No podemos perder lo que ya habíamos ganado': Diana García

León.- Han sido días raros, por demás atípicos, pero Diana García, jugadora del Club León Femenil, la cuarentena en plena etapa de coronavirus no la hace perder de vista uno de sus principales objetivos como es seguir en zona de clasificación y poner en práctica lo trabajado con sus compañeras desde que comenzó la temporada.

La ‘China’, o también conocida como ‘Dinha’, platicó en exclusiva para Soy Fiera desde su hogar en San Luis Potosí, y reveló como es su día a día en una etapa que nunca antes le había tocado vivir.

Se levanta, desayuna y una vez que ha comido realiza la rutina que le envía el preparador físico de la Fiera. Cerca del medio día busca no perder la practica con el balón, pese a que la mayor parte del tiempo hace rutina física y un poco de cardio, para finalmente también aplicarse con los ejercicios de abdomen y esperar que la noche se llegue para cenar y dormir, explicó.

Pero no todo es rutinas para Diana, ya que en esta etapa, también aprovecha en pasar tiempo con quienes más la apoyan.

Estoy ahorita con mi familia, yo en lo personal no había estado tantos días con ellos, no podemos salir a comer, no podemos salir a pasear, pero este tiempo de aislamiento nos ha hecho ganar ese tiempo que no solemos compartir y eso me deja también contenta”.