'No sería justo que declaren a Cruz Azul campeón': Ismael Sosa

Argentina.- Tras la salida de JJ Macías a Chivas, Ismael Sosa se hizo cargo de ser su reemplazante, a pesar de tener diferentes características. En una entrevista exclusiva con Soy Fiera, habló sobre su nuevo rol en el equipo, cómo lleva el encierro por el coronavirus y es claro: “No sería justo que declaren a Cruz Azul campeón”.

Soy Fiera: ¿Cómo vivís esta situación de la pandemia, sobre todo porque tu esposa está embarazada?

Ismael Sosa: "Con los cuidados lógicos del caso y sin salir de casa. Es una situación complicada para el país y también para la familia que está en Argentina. Este virus nos afecta a todos y debemos tratar de que cada uno pueda aportar desde su lugar. Y yo trato de hacerlo quedándome en casa".

Ismael Sosa ha sido uno de los elementos más importantes de la ofensiva esmeralda. FOTO: Mexsport

SF: ¿Te sorprendió cómo México trató el tema?

Sosa: "No se tomó la consciencia al principio que era una situación muy complicada. Hoy el virus está en una fase más avanzada y creo que sí hay un cambio, con la gente resguardada, los centros comerciales cerrados. Al principio decían que no iba a pasar nada y parecía que sólo el problema era de España e Italia. Debemos cuidarnos entre todos, más allá de prestar atención a la gente mayor, las embarazadas y los niños".

SF: Todavía no se sabe cuándo puede regresar el fútbol. ¿Te sorprendería que si esta situación continúa se declare campeón a Cruz Azul?

Sosa: "No sería justo y no lo digo porque nosotros estamos a un punto. Creo que todos los clubes estarían en contra de esta decisión. La esencia del fútbol mexicano es que el campeón se defina en la Liguilla. Y si no dan los tiempos para completar esta fase, creo que lo más lógico sería que los primeros ocho equipos hoy avancen a la Liguilla. La verdad, es muy difícil decidir porque no se conocen los tiempos de esta pandemia. Cuando termine todo, creo que en una o dos semanas nos pondríamos bien físicamente para jugar".

Ismael Sosa y Luis Montes caminan juntos durante un encuentro del Club León. FOTO: Mexsport

SF: Cuando se fue Macías, te tocó jugar por el centro en una posición que no es natural para vos. ¿Cómo te sientes?

Sosa: "Obvio que es difícil reemplazarlo a él porque en un año hizo muchos goles. Siempre me tocó ubicarme por afuera, pero hoy me gusta estar más cerca del arco que de la banda. Se me hace más fácil estar cerca del gol y más porque hoy tengo 33 años y no corro tanto, trato de ser más inteligente para aprovechar los espacios. Gracias a Dios, tuve la suerte de hacer goles y andar bien, que era lo que necesitaba".

SF: ¿Qué les faltó en los últimos dos torneos para salir campeones habiendo tenido una muy buena fase regular?

Sosa: "En el primer torneo, yo no estaba pero mis compañeros me contaban que se quedaron sin jugadores para la final ya sea por lesiones o por una citación a la selección de Macías. Y del último campeonato, creo que en la Liguilla no fuimos el León de los últimos partidos y terminamos eliminados por Morelia, que fue un muy buen equipo. Más allá de eso, creo que Nacho (Ambriz) lleva un año y medio y hay darle méritos al equipo porque siempre pelea arriba".

Antes de que suspendiera la temporada actual, Ismael Sosa sumaba dos goles y dos asistencias. FOTO: Mexsport

SF: Tienes contrato hasta fin de año con el León y luego te queda uno más con Pachuca. ¿Tu idea es retirarte en Argentina?

Sosa: "La idea es terminar en León donde estoy muy cómodo. Si me toca volver a Pachuca, donde sólo estuve un semestre y me quedé con ganas de demostrar muy juego, también será bienvenido. Cuando acabe contrato, veré si estoy para seguir un año más en México. Le prometí a mi mamá que me voy a retirar en Argentina. Uno extraña a la familia, que te pueda ver en la cancha. Creo que sería una manera muy buena de cerrar mi carrera. Los dos equipos que tengo en mente para retirarme son Independiente o Argentinos Juniors, donde ya jugué".