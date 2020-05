'Nunca rompí un vestidor', responde Boselli a críticas en León

León, Guanajuato.- El peso de Mauro Boselli en el vestidor de La Fiera era importante, claro, portó la banda de capitán tras la salida de Rafael Márquez. Sin embargo, el argentino destacó que nunca se aprovechó de su papel para hacer su voluntad en el camerino esmeralda.

“Grillo”, “rompe vestidores”, esas eran algunas de las poco agradables características que se le atribuyeron al “Matador” en su paso por el cuadro esmeralda, pero en la charla que sostuvo con Soy Fiera, Boselli aseguró que los números y su desempeño hablaron siempre más fuerte que estos comentarios.

Uno puede romper el vestidor cuando se tira atrás (sic), baja su rendimiento, tiene problemas con los compañeros. Fui un tipo que casi metió la misma cantidad de goles cada año, un tipo que quiere romper el vestidor no hace eso, al contrario, genera conflictos entre los compañeros y yo nunca rompí un vestidor. Cuando se fue Rafa, fui el capitán del equipo. La relación que teníamos todos era bárbara, es difícil encontrar tantos extranjeros y tantos mexicanos que se lleven bien”, recordó.

Incluso recordó que si bien no pudo coronarse después del Clausura 2014, su segunda campaña en México, sí estuvo cerca de llegar a una nueva final y quizá eso habría cambiado la percepción.

“Estuvimos dos veces muy cerca de llegar a la final, contra Tigres y Pachuca (en semifinales) y (Vs Tigres) quedamos fuera por un gol de Gignac en fuera de lugar y otro que nos anulan mal a nosotros, pero ahora con el VAR, hubiéramos estado en dos finales más y tendríamos dos estrellas más… tremendo”, añadió.

Asimismo, restó importancia a los comentarios que se distribuyeron en distintos medios de comunicación, mismos que lo señalaban como el responsable de las salidas de algunos directores técnicos del banquillo felino.

A todos echaba yo, a Tena, a Torrente, son cosas que se dicen y quizá no sabes porqué, por eso me mantenía al margen, no podía escuchar lo que decían porque me iba a volver loco”, confesó el pampero.

Todo puede pasar

Sólo el retiro podría romper la ilusión de todo aficionado verdiblanco: el regreso de Mauro Boselli al conjunto felino. Esto aseguró también el delantero quien además, confirmó la buena relación que mantiene con la directiva de León presidida por Jesús Martínez.

Todo es impredecible, la única razón por la que ves que algo es imposible es cuando te retiras, y mientras siga jugando y me sienta bien y se da la posibilidad, sería algo lindo (volver a León) porque es uno de los clubes a los que le tengo más cariño. Si no, me quedo tranquilo porque di todo cuando vestí esa camiseta, el tiempo dirá y obvio sería lindo porque es algo que pienso y a veces se pasa por la cabeza, pero no depende de mí”.

En ese mismo tenor, el “Matador” recordó el comunicado que publicó en redes sociales previo a su salida del club y el cual molestó a la directiva, y aunque desearía haber hecho las cosas de manera diferente, confesó que en ese momento hizo lo que consideró que era necesario.

“Si tomé la decisión del comunicado fue porque me sentí con presión, agobiado por lo que se decía en la prensa (...) Si lo tuviera que volver a hacer no hubiera puesto el comunicado pero se dio así, la gente del club se lo tomó a mal y yo pedí disculpas, expliqué cómo me sentía”.