¿Palmeiras se lleva a Pedro Aquino? Representante habla sobre tema

León, Guanajuato.- Ni el parón por la pandemia del coronavirus detiene los rumores de pases entre México y Sudamérica. En las últimas horas, en Brasil surgió la versión de que Palmeiras pretende al peruano Pedro Aquino, hoy jugador del León.

Según medios brasileños, Aquino le fue ofrecido a la directiva del Palmeiras y tuvo una respuesta positiva. Incluso se habló de cifras: 3.5 millones de euros como costo total y un arreglo para que los brasileños paguen sólo la mitad del pase y así León se quede con el 50% de las ganancias en caso de una segunda venta.

Pero de forma directiva, la versión ha sido desmentida. Jorge Arriola, representante de Aquino, negó algún acercamiento con Palmeiras.

No hay nada de Palmeiras que yo sepa. Solo lo que he leído en la prensa. Consulté al León a ver si ellos estaban platicando de club a club y me dijeron que no”, dijo el agente, consultado por Súper Deportivo.