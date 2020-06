‘Podemos lograr grandes cosas’, Alfonso Blanco busca regularidad en León

León, Guanajuato.- Consciente de que su carrera ha sufrido altibajos, Alfonso Blanco, regresa a la Fiera luego de nueve años con la firme intención de demostrarle a Ignacio Ambriz de que se encuentra en una etapa mucho más madura y con ganas de pelear un puesto como titular.

Soy consciente de que ha habido altibajos, pero que mejor que buscar ser regular en León, vengo con muchísimas ganas yo creo que con ayuda de los compañeros que me han recibido muy bien podemos lograr grandes cosas”, explicó Blanco, Luego de su segundo día de entrenamientos en la Casa Club del León.

“Los que me conocen saben que me gusta mucho trabajar duro, no soy alguien que se dé por vencido a la primera, yo pondré todo de mí, así que ya dependerá del técnico tomar la decisión de quien vaya a jugar, llego en una etapa con ya un paso recorrido en primera con experiencia y eso tengo ganas de plasmarlo con León”, añadió.

Si bien sólo ha platicado una vez con Ambriz, ya desea entenderse bien con él.

“Muy rápido platique con él, apenas llevo dos días entrenando, pero si el profe con mucha experiencia se ve que es alguien abierto, alguien con quien se puede platicar, vengo con ganas de aprenderle y de que él vea que es lo que pudo hacer”.

En cuanto a la competencia con un ‘inamovible’ Rodolfo Cota, mencionó que el arquero ha tenido torneos muy buenos, fue campeón con Chivas y llegó a una final con León.

Sé que es un portero muy bueno, yo llego con ánimos de tener una buena competencia, a Cota lo conozco de toda la vida, creo que el mayor beneficiado será el club, de que sepan que tienen el respaldo con la gente de atrás”, mencionó.

Alfonso Blanco también destacó que es bonito encontrarse con gente conocida.

“Ha pasado de todo. Gracias a Dios creo que nos ha ido bien a todos con el Chapo estuvimos juntos en casa club desde los 15 años, nunca perdimos contacto; con Nacho también, con Fernando Navarro lo tuve de compañero en Pachuca, los conozco de toda la vida y te hacen fácil adaptarte”.

El portero también hizo autocrítica, mencionando que, por la edad y por las cosas que vive uno dentro del futbol, consideró que no estaba maduro mentalmente en la etapa anterior con León, pero hoy, señaló es más consciente.

Y finalmente señaló que es lo que le ha hecho falta para consolidarse como un buen arquero mexicano.

Como dice el Conejo, el portero que marca diferencia es el que es más regular, creo que tuve esa paciencia para poder esperar poco más de tres años y medio me gane mi lugar a base de trabajo estuve tres torneos de titular en Pachuca y fui de menos a más, estar en banca fue complicado, no lo voy a negar pero se que trabajando puedo ser constante”, señaló.

Para el Apertura 2020, Alfonso Blanco llega a León para buscar pelear por la titularidad con Rodolfo Cota. En su primera etapa con León, Blanco estuvo en los torneos Clausura 2011 y Apertura 2011, en Liga de Ascenso.