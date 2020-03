Por coronavirus, se adelantaría partido de León ante América

León, Guanajuato.- De acuerdo con información de David Medrano, Alejandro Orvañanos y ESPN, debido al coronavirus se buscaría adelantar la Jornada 11, en la que León enfrentará a América.

Ante la suspensión de Liga de Campeones de Concacaf y que no hay partidos de Copa Mx, los partidos de Jornada 11 se jugarían entre martes 17 y jueves 19 de marzo.

El partido entre América y León está programado para el próximo sábado 21 de marzo en el Estadio Azteca a las 9:00 de la noche, pero podría cambiar de horario.

La Liga Mx tiene toda la intención de adelantar la Jornada 11 para ganar tiempo a un posible parón”, detalló Orvañanos.

A falta de que los clubes y televisoras puedan cuadrar fechas, horarios, vuelos, etc. La Liga MX tiene toda la intención de adelantar la jornada 11 para ganar tiempo a un posible parón. || @MarcaClaro — Alejandro Orvañanos (@ale_orvananos) March 14, 2020

El adelanto de partidos sería ante una posible suspensión de Liga Mx, debido al probable aumento de casos por coronavirus en el País.

También se aprovecharía el 'parón' que hubiera habido en viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo por los duelos de Fecha FIFA de Selección Mexicana en Estados Unidos, que fueron cancelados. La Jornada 12 está programada a iniciar el viernes 3 de abril.

Autoridades de Liga Mx detallaron que están en coordinación con el Gobierno Federal y si piden suspender, lo harán.

Los duelos de Jornada 11 son Morelia vs Atlético de San Luis, Puebla vs Cruz Azul, Rayados vs Santos, Pachuca vs Toluca, Necaxa vs Tigres, Pumas vs Xolos, Querétaro vs Chivas y FC Juárez vs Atlas.