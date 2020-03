'Por una semana mala no podemos empezar a especular': Ángel Mena

León.- Luego de reencontrarse con la victoria en Ciudad Juárez, el Club León regresó al Bajío para comenzar a preparar su duelo del próximo sábado frente a los Pumas en el Nou Camp.

Pues uno de los jugadores más destacados del domingo y que marcó un doblete ante los Bravos, Ángel Mena, habló acerca de este resurgimiento del cuadro esmeralda luego de la eliminación en la Concachampions y la derrota frente a las Chivas.

Desde hace un año y unos meses el equipo ha mantenido un nivel importante y por una semana no tan buena no podemos empezar a hacer especulaciones que quizás, por los resultados, no vienen al caso", dijo el atacante ecuatoriano.