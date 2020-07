¿Quién pierde más con la 'novela' de Rubens Sambueza?

León.- Diversidad de opiniones han generado las declaraciones de un Rubens Sambueza quien abiertamente expresó no estar convencido de la oferta del León para integrarse de una vez por todas a la plantilla.

El argentino no jugó el miércoles pasado en la preparación de la Fiera contra Mineros, le piensa para aceptar la rebaja de sueldo que ha establecido el club esmeralda, trata de ganar tiempo y cada vez que puede le guiña el ojo a un Nido para ver si lo cobija el equipo azulcrema en el que se quiere retirar.

No cabe duda que hay calidad en los botines de Sambueza como para tenerlo de amigo defendiendo la playera pues esa misma particularidad de juego que posee puede resultar dañina cuando se le tiene en contra.

Rubens pudiera ser parte de un todo que haga del equipo León un plantel sumamente competitivo para la temporada que se avecina. Resulta atractivo ver el apellido Sambueza dentro de una maquinaria ofensiva al lado de Montes, Mena, Meneses, Aquino, Rodríguez, Campbell, Sosa, Ramírez y Ramos, si los rumores de la salida de este último no se hacen realidad.

Si faltara el ‘Chapito’ se podría echar mano de Rubens. Si Mena no estuviera, ahí también el argentino sería un buen relevo. Si se necesitara cambiar el rumbo de un partido, Sambueza sería una buena opción.

Es decir, Ambriz tendría tela suficiente para hacerse un traje a la medida de las circunstancias que le presentara un duelo. Aquí la cuestión es que, en el menú del domador, Sambueza no es el platillo fuerte y Rubens no pretende ser plato de segunda mesa.

Aunque también, Ambriz camina seguro a sabiendas que la Fiera puede marchar sin ‘Sambu’ manejando los hilos del equipo, como pasó en el Clausura 2019.

Hace año y medio, aquella fractura desquebrajó la alegría de la afición por tener a un jugador de tales características, pero también, hoy hablamos de un ‘Chapito’ que tomó la batuta, de un Mena que se destapó como goleador, de un Meneses que le ha sacado brillo al puesto y en general, de un equipo que ha estado en los primeros planos.

Derechos, todas las partes lo tienen: Jesús Martínez, como presidente del León, de ofrecerle un sueldo reducido, Ambriz de decidir que el jugador en cuestión no tendrá jerarquía en el once titular y Sambueza de defender su trayectoria y no aceptar, o por lo pronto resistirse, lo que le ofrecen.

Sin embargo, y con el afán de contar con un equipo redondo, La directiva tampoco la tiene fácil. De no quedarse ‘Sambu’ habría un hueco, no imposible de llenar, pero tampoco debe hacerse con un ‘Juan Pérez’ que se la pase entrenando.

Los billetes son por el momento la causa expresada por Sambueza en este desasosiego, pero también su orgullo futbolístico influye, un sentimiento no identificado del todo con los colores blanco y esmeralda.

Una directiva que apenas abrirá la cartera y un jugador de 36 años que sueña con retirarse en otro equipo, no suelen ser la mejor combinación para un final feliz.

¿Quién pierde más?

Twitter @geraslugo