'Quiero salir campeón en León': Ángel Mena

León.- Para Ángel Mena no hay otra opción: quiere ser campeón con el Club León.

En entrevista digital para el medio Estadio de Ecuador, el atacante de la Fiera confirmó que su principal objetivo en el corto plazo no es otro que levantar un título con el cuadro esmeralda, algo que se le ha negado en el año y medio que tiene con los verdes.

Mena también habló acerca de su paso por el Cruz Azul, y señalo la falta de continuidad como el principal factor que le impidió destacar en el equipo cementero.

La diferencia es que acá (en Léon) me ha tocado tener continuidad; llevo un año y medio siendo titular, y es complicado, no siempre se puede ser titular. Esa confianza y esa continuidad que me brindaron me ayudó mucho, porque cuando no tienes tantas oportunidades, es muy difícil que puedas demostrar todas las cualidades que tienes".