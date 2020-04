Revela Ismael Sosa por qué le apodan 'Chuco'

León.- A pesar de la cuarentena provocada por el coronavirus Covid-19, los jugadores del Club León intentan mantenerse activos tanto física como mentalmente.

Este es el caso del delantero Ismael Sosa, quien no solo realiza las rutinas de los preparadores físicos de la Fiera, sino que también se dio tiempo de responder unas cuantas preguntas a través de la red social Instagram.

Ahí fue donde reveló el origen de su apodo, "Chuco", mismo que lo ha acompañado desde la juventud.

En Argentina me pusieron Chuco y hasta el día de hoy me lo dicen. Me lo puso Sergio Orteman, porque decía que Chuco es sinónimo de hablar mucho, de echar la plática, de decir la verdad, y que por eso me lo puso. Me quedó; en Independiente me decían Chuco y la mayoría de la gente me conoce así”, contó Sosa.