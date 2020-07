Revelan los secretos del éxito de Gustavo Matosas en León

León.- Mil y un vivencias recordó el exfutbolista profesional Edwin Santibáñez cuando defendió a los Esmeraldas del León y destacó la convivencia y aprendizaje con Gustavo Matosas.

En entrevista para SoyFiera, Santibáñez habló del cariño que le tiene al Club León, en donde dijo tener una gran amistad con varios de sus actuales elementos (desde directiva hasta jugadores).

Santibáñez jugó para León entre 2010 y 2012. Alcanzó el ascenso, se retiró y se integró al cuerpo técnico de Matosas, puesto en el que aportó al bicampeonato.

De su aprendizaje con Matosas, Santibáañez recordó que como jugador, había regaño seguro si alguien se despistaba:

El factor disciplinario, fue uno de los más importantes en aquel plantel para ascender en 2012.

A pesar de que Santibáñez llegó a la Fiera en la recta final de su carrera, señaló que Matosas siempre lo contempló:

Tenía yo 33 años y la verdad yo físicamente no estaba para competirles a Chapo, al Gullit o al Gallito, que estaban apenas empezando y que corrían muchísimo y que por algo son lo que son. Yo tenía que trabajar más y más, pero (Matosas) siempre se acercaba a mí y me preguntaba que cómo me sentía, eso siempre lo voy a recordar porque fue muy atento”.

Recordó cómo surgió la invitación de ser jugador a ser parte del cuerpo técnico:

Me toca subir a Primera con León, todavía estoy un torneo en primera con León y una vez que se acaba el torneo (Apertura 2012) Gustavo me manda hablar y me dice ‘Ya no vas a estar como jugador, te vas a ir de vacaciones. Si te quieres ir a otro equipo, hazlo, pero en mis planes ya no entras. Pero la otra opción que tengo es que te sumes a mi cuerpo técnico’”.