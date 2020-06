‘Se malentendió’, dice Ángel Mena sobre sus declaraciones de Boca Juniors

León, Guanajuato.- En entrevista con Paco Montes, el futbolista de León, Ángel Mena, aseguró que se malentendieron sus comentarios sobre Boca Juniors, señalando que sería un sueño jugar allá, pero no actualmente.

Hablando sobre sus declaraciones de Boca Juniors, Ángel Mena reiteró que sí es un sueño jugar en el equipo, pero no de ahora, sino de antes.

Me identifico con el equipo, siempre me ha gustado, siempre que lo veo jugar, soy hincha de Boca. Me gusta el futbol y me identifico con la camiseta, pero eso no quiere decir que tenga contacto con gente del equipo, se malentendió las cosas, lo que yo mencioné (sic)”, declaró.