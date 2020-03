‘Ser Fiera fue, es y será un orgullo’, se despide Yarbrough de León y afición

León, Guanajuato.- Mediante conferencia de prensa, el portero William Yarbrough se despidió de León, sintiéndose agradecido, mandando un mensaje a la afición y asegurando que Ser Fiera fue, es y será siempre un orgullo.

El portero expresó que después de ocho años, termina un capítulo con Club León, señalando que está abierto un regreso, pero ahora se marchará.

Dar gracias a la institución, que me recibió con los brazos abiertos, y ocho años después, me toca partir”, escribió.

William Yarbrough señaló que la decisión es 100% de él y está agradecido con la directiva, que le mostró apoyo, buscando lo mejor para él.

El portero también mandó mensaje a la afición, expresando que desde el día uno lo recibieron con los brazos abiertos y hasta ahora, la gente le mostró el cariño.

No saben lo agradecido que estoy con ellos. Siempre leales, siempre empujando, siempre exigiendo y creo que me identifique con ellos. Agradecerles de todo corazón, me hicieron sentir en Club León como una familia”, declaró Yarbrough.