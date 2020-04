'Sí extraño a los muchachos de La Búsqueda': 'Tota' Carbajal

León.- Así como muchas personas en todo el país, yo decidí seguir las instrucciones que han dado las autoridades para contener la propagación del coronavirus, por mi edad hay que tener mucho cuidado.

He lamentado mucho no poder ir a La Búsqueda pero ellos también comprendieron que era necesario que me quedara en casa. Allá en La Búsqueda los están atendiendo bastante bien, hay médicos que los están viendo y están al pendiente de ellos según la enfermedad que tengan.

Mis hijos me comentaron también que era mejor que no estuviera fuera de casa y así lo he hecho. Es aburrido, claro que es aburrido, porque con los chamacos uno está en actividad, regañas a alguno, aconsejas a otro, a alguno lo enseñas a leer, a escribir, ahí me la pasaba casi todo el día pero por protección mía, de los muchachos, de mi familia, hubo que tomar una decisión.

Claro que cambia la rutina, de ir diario tantos años a estar todos los días metido en casa, como que sí extrañas a los muchachos, uno prende la televisión ahora y siempre sale lo mismo, no hay mucho de qué hablar más que de este problema tan grave de salud que no sabemos cuándo va a terminar.

El futbol también se ha visto paralizado por toda esta situación, por eso quiero hacer un llamado a los lectores, en cada uno de nosotros está que esta pandemia pase pronto. Hay que seguir las indicaciones que nos han dado desde hace ya varias semanas.

Futbolistas solidarios

Ahora, varios clubes en todo el mundo han decidido reducir un porcentaje del salario que los jugadores de futbol recibirán en estos meses. Me pareció una buena medida, quizá al jugador no le parezca mucho pero está el caso de Messi y el Barcelona, que ellos aportaron además una parte de su sueldo para solventar el salario de otros trabajadores.

Eso deberían hacer más futbolistas, juntar algo de dinero y regalarlo a las personas que corresponde, por lo pronto, hay que seguir las instrucciones que se dan. Si hay que salir, sobre todo las personas que viven al día y necesitan estar en la calle para trabajar, tener cuidado.

Aunque estar encerrados en nuestras casas es algo nuevo para muchos, nosotros como futbolistas hemos vivido situaciones de reclusión sobre todo cuando estábamos concentrados en la Selección.

El lugar de concentración estaba muy retirado del centro de la ciudad, entonces teníamos esa facilidad de quedarnos en ese sitio para que no te escaparas, que estuvieras haciendo lo que en realidad se necesitaba, así eran las concentraciones previas a algún Mundial. Te cuidabas mucho, eso hicimos en la época de la fiebre aftosa, que pasó rápido pero igual tenías que seguir ciertas medidas, como ahora.

Hay que tener paciencia y estar encerrados, convivir con la familia, platicar, jugar juegos de mesa, eso también va a servir para unir a la familia, sacar algo bueno de todo esto, que nos ayude a cambiar nuestra mentalidad, a ver si somos mejores personas.

