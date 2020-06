‘Si regreso a México me encantaría que fuera a León’, asegura William Yarbrough

León, Guanajuato.- En entrevista con Paco Montes de Fox Sports, el portero William Yarbrough habló sobre su presente en Colorado Rapids de la MLS, señalando que aún pertenece a León y si vuelve a México, le encantaría regresar a la Fiera.

Yarbrough mencionó que tiene contrato con Colorado por un año, pero sigue perteneciendo a León y en diciembre se vence el plazo de préstamo, por lo que deberá ver cuál será su futuro.

No sé si regrese a León, no tengo idea, obviamente si regresara a México, me encantaría que fuera León, pero son cosas que uno no está en control de eso. Mi presente es Colorado, quiero concentrarme acá. En un futuro, ya veremos qué sucede”, declaró.