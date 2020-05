‘Sin Ascenso, lo que más duele es ver a compañeros sin trabajo’, dice Fernando Navarro

León, Guanajuato.- No solo Fernando Navarro habló sobre la eliminatoria que tuvo León ante LAFC en Liga de Campeones, también el futbolista esmeralda se refirió al tema del Ascenso, señalando que lo que más duele es ver a compañeros y excompañeros sin trabajo. También mencionó su postura de cómo debe finalizar el Clausura 2020.

En su intervención, Fernando Navarro señaló que no se tienen datos, ni información necesaria para dar una opinión sobre el Ascenso Mx, porque no se sabe si los equipos de la división la estaban pasando bien o mal, en tema económico.

Para Navarro, es difícil decir si estuvo bien o mal, pero en el tema deportivo sí afecta, porque es un retroceso y aseguró que muchos equipos se relajarán, sin tener la urgencia de sumar.

Navarro añadió que podría ser benéfico la suspensión del ascenso, ya que los equipos de la división se podrían estabilizar de manera económica y después, cuando vuelva, poder competir a otros equipos.

El jugador de León señaló que, del trabajo en Ascenso, muchas personas sacan para comer, señalando que el futbol no deja mucho qué hacer, porque no hay jugadores preparados en otra profesión. Navarro espera que sea la mejor decisión para el futbol mexicano.

En otro tema, Fernando Navarro también fue cuestionado sobre qué equipo merece ser campeón, ante la propuesta de que Cruz Azul reciba el título por ser el líder del Clausura 2020.

Navarro señaló que la opinión que contará será la de los dueños de los equipos y el Presidente de Liga MX.

No sabemos realmente a ciencia cierta, qué está pasando cada equipo, económicamente, tema de patrocinadores, incluso los de la Liga, las televisoras, hay muchas cosas que no vamos a saber. Dar una opinión no va a ser válida, porque no tenemos esa información para dar una opinión con bases o hechos”, declaró.