‘Soy el más castigado económicamente, me quiero retirar siendo campeón’, dice Nacho

León, Guanajuato.- Ignacio González lo tiene muy claro y no se anda con rodeos: lo único que lo llena en estos momentos es pensar en su retiro con un campeonato con Club León.

El eterno central esmeralda conoce perfectamente la esencia del equipo, por lo que lo ve fuerte para pelear por el título en el Apertura 2020, lo que sería la octava estrella en el escudo de la Fiera.

El torneo pasado no fueron las cosas fáciles, fue muy complicado todo por el tema de mi lesión (en una rodilla), pero ahora todo ha cambiado y sería la mejor forma de retirarme siendo campeón. Con este equipo creo que es posible, tenemos una forma de juego muy definida y con jugadores de forma de juego muy definida”, comentó el defensa en una conferencia de prensa en línea.

“Tenemos hoy día compañeros de mucho nivel, son extranjeros que han venido a sumar bastante, sobre todo los colombianos, compañeros de mi posición que lo hacen muy bien, sobre todo a mí me ha gustado mucho lo de Mosquera que se entrega demasiado y entrena como el que más. Es una persona con ganas de sumar”, añadió.

Además, González vio el lado positivo del parón en la Liga y sabe que eso le permitió tener una segunda oportunidad de retiro.

“Me vino bien a mí en ese sentido. Alargó un poco más mi carrera, aunque ya el torneo pasado terminé jugando los dos últimos partidos y si no fuera por ellos, no me hubieran dado la extensión de contrato”.

Hoy, Nacho se siente tan fuerte como pocas veces en los dos años recientes, en los que apenas y pudo competir por las lesiones que lo llevaron tres veces al quirófano.

Cada vez hay menos dolores… hoy me siento con mucha energía y trabajo a la par de todos. Estoy capacitado para poder ayudar”.

Lo malo es que para seguir con León en el Apertura 2020, debió sacrificar buena parte de su salario, al combinarse la crisis por el COVID-19 y el que González ya no estuviera contemplado para jugar un torneo más en el club.

Soy el más castigado en el tema de lo económico, pero eso no me impide tener ganas de terminar dignamente. Sé las consecuencias de jugar dos partidos en casi dos años, pero estoy muy agradecido y con ganas de seguir jugando, más porque me dejan seguir participando”, recalcó el dos veces campeón de Liga y una vez de ascenso con los Verdes.

“Hoy a los jóvenes les digo que nunca cesen, nunca dejen de intentarlo. En mi historia me corrieron dos veces de Atlas. Cuando debuté me mencionaron que jugaría en Querétaro y en el camión en que iba, me terminó por dejar en Celaya y nunca tuve participación en Querétaro, pero aquí estamos... Yo no era el mejor jugador, ni lo soy ahora, puedo ser malo, pero sé que nunca pueden dejar de intentarlo”, declaró.