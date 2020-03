Suspenderían ligas de filiales por el coronavirus

León.- La pandemia del coronavirus Covid-19 ha ocasionado el parón de prácticamente todas las actividades deportivas a nivel mundial, y México no ha sido una excepción.

Aquí la Liga MX se detuvo luego de diez jornadas, pero esta no fue la única, sino que la Liga Femenil MX y todos los torneos de filiales, desde la Sub-20 hasta la Sub-13, también decidieron parar.

Pues ahora ha sido el periodista David Medrano el que confirmó a través de su columna para el diario Récord que se analiza la posibilidad de que los torneos de filiales sean suspendidos y definitivamente.

Lo que se manejó en la reunión con dirigentes de clubes es la posibilidad de que las categorías Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Sub 13 se den por terminadas, para de esa forma no lastimar más la economía de los equipos”, dijo el experto.