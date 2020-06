'Tenemos un equipazo', Nailea Vidrio explica por qué llegó a León Femenil

León, Guanajuato.- Aunque no conocía la ciudad ni la institución antes de decidir ser parte de La Fiera, Nailea Vidrio confesó que el color esmeralda, su historia y los equipos que lo representaban llamaron su atención y estos, al final, guiaron su carrera hacia el Bajío.

Esta semana, en entrevista para el programa oficial del club, la joven tapatía que fue anunciada como refuerzo del conjunto felino para el Apertura 2020 consideró esta nueva oportunidad en la Liga MX Femenil como una que le permitirá crecer.

Ésta es una decisión buena que tomé junto con mi familia, me tomó de sorpresa todo, yo me quise venir a León. Lo hablé con mi familia y pensaba que era momento de crecer, de dar un paso en mi carrera (...) Me llamaba la atención el equipo, la institución, me daban ganas de jugar ahí”, señaló.

A diferencia de su padre, férreo central y campeón con Pachuca en tres ocasiones, Nailea se desempeña como mediocampista; sin embargo, aseguró que el futbol no fue de su interés hasta poco antes de entrar a secundaria.

Me convencí que quería ser futbolista a los 13 años. Empecé a jugar a los 11 años porque no me gustaba el futbol, jugaba voleibol. Yo veía a mi papá llegar a la casa, comer y dormir, eso no me gustaba; después, él puso una academia en Texas y entré porque quise hacer ejercicio, empecé a patear el balón y me gustó mucho, entendí a mi papá”.