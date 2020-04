'Tenía el sueño de todo niño': Boselli recuerda su infancia y los goles que lo llevaron a la gloria con León

León.- Los ídolos del futbol, esos por los que se desvive la afición en la tribuna, los que hacen vibrar un estadio, los que anotan y dan títulos, esos ídolos… también fueron niños.

El segundo mejor goleador de la historia del equipo León, Mauro Boselli, retrocede en el tiempo cuando apenas tenía cinco años de edad y recuerda el momento justo en el que nació para el deporte que marcaría su vida para siempre.

“El fútbol hasta los cinco años no me interesaba, con el Mundial de 1990 me empezó a gustar”, afirma un ‘Matador’ que ahora viste la playera del Corinthians brasileño y que se da un tiempo dentro de esta pandemia para revivir el instante clave que le hizo querer al balompié.

Por el gusto que me nació al ver el futbol, mi abuelo decidió llevarme a patear la pelota y desde ahí fue un sentimiento de amor y de pasión que hasta el día que me muera lo tendré”.

Travesuras en Barracas

Como dicen los cánones que para ser futbolista hay que parecerlo, Mauro debía portar un uniforme futbolero y este fue el del equipo del Barrio de Barracas, en Buenos Aires.

“Mi primer uniforme fue jugando en mi club de barrio, recuerdo que mi padre había comprado esos uniformes para ayudar al club”, y de ese pasaje guarda una foto donde se le ve orgullosamente sonriente portando la camisa roja y negra.

Mauro a los 6, el cuarto de la fila de arriba, con la sonrisa en todo su esplendor.

Tener mi primer uniforme fue el sueño cumplido, verme vestido igual que mis compañeros, pues sentía que era un jugador de primera con apenas seis años de edad”.

Las biografías argentinas citan de Mauro que desde niño se le vio la gambeta y el olfato de gol. En él, el futbol comenzaba a ser una forma de vida. “Yo vivía las 24 horas del día pensando y añorando a que llegara el sábado para ir a jugar”.

Pero Mauro no dejaba de ser un niño, con alma y travesuras de niño.

Un día le pegué a mi hermana y mi papá decidió no llevarme a jugar”, cuenta dándole paso a la consecuencia, “me dolió mucho más que un golpe y desde ese día nunca más me peleé con ella”.

‘El sueño de todo niño’

Mauro Boselli pasó del equipo del barrio al All Boys en las categorías babys creciendo bajo la ilusión de ser como dos grandes goleadores de Argentina.

Me crié en la época de Batistuta y Crespo. Dos ídolos para mí”.

Efectivamente, Mauro recién había cumplido los ocho años cuando vio el recorte de Batistuta dentro del área para sacar un disparo a segundo poste que venció a Jorge Campos y que hizo ganar a Argentina sobre México en la final de la Copa América del 93.

El niño fue creciendo con La Bombonera del Boca cerca de su casa, de la mano de su familia, un balón siempre en los pies y las ilusiones de llegar a ser alguien en el futbol.

Mauro creció en los colores de Boca Jrs.

Tenía el sueño de todo niño, jugar en un estadio lleno y que la gente gritara mi nombre”.

El 15 de diciembre de 2013 a los 12 minutos del primer tiempo y el 18 de mayo de 2014 a los 66 en el segundo, se escucharon el nombre de Boselli y el grito de gol al unísono. Momentos de títulos en los que toda una afición esmeralda fue feliz.

Hoy, Mauro Boselli reflexiona con alegría. “Gracias a Dios, mi sueño lo pude cumplir”.