Tita desea que Boselli regrese al León y rompa el récord de goles

León.- Mauro Boselli debe volver algún día al León para romper la marca máximo goleador en la historia del club, considera el brasileño Milton Queiroz Tita.

En entrevista para SoyFiera, Tita recordó que él es el tercer goleador histórico del equipo, con 97 tantos, pero con Boselli en 130, a sólo seis del “Dumbo” López, sería obligado que el argentino regresara a la Fiera algún día.

Yo te digo el dinero es muy importante en la vida, pero hay cosas, hay detalles que no tienen precio. pero ser el máximo goleador en la historia del club León, no hay dinero que pague eso. ¿Cuánto vale eso? No tiene precio”, comentó Milton en el enlace desde Río de Janeiro.