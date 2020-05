‘Todavía tengo algo que dar’: Nacho González negociará para jugar otro torneo con León

León.- El Corazón del León quiere irse en la cancha.

Ignacio González, ya histórico jugador del León, espera la definición sobre el Clausura 2020 con un interés especial. Al inicio del año, anunció que esta sería su última temporada como profesional, pero la pausa obligada por la pandemia ha cambiado todos los escenarios.

“Este será mi último torneo (de contrato con León), no sé si vaya a jugar mucho o poco. Todo lo que venga es bienvenido”, aseguró el férreo defensor felino en una conferencia de prensa ofrecida en enero de este año. Antes de que el covid-19 obligara a la Liga MX a un receso ineludible y a él a modificar sus planes iniciales.

Oficialmente, la relación contractual entre González y La Fiera estaría a días de terminar, por lo que si Jesús Martínez no planea otra cosa, los 62 minutos jugados contra Pumas el pasado 14 de marzo fueron los últimos del hombre que fue clave en el ascenso y además, hace seis años, hizo bicampeón al equipo.

Pero González, en una entrevista con Fox Sports, revela la esperanza de quedarse seis meses más, si el Clausura 2020 no puede reanudarse.

“Han surgido diferentes situaciones, incluso lo comenté con Chucho Martínez ahora que hablamos de los sueldos y le comenté que había anunciado mi retiro y que si se suspendía este torneo, podíamos negociar un torneo más para terminar bien”, contó en la entrevista remota.

Nacho sabe que la renovación no es segura, pues depende de una negociación que aún no inicia, pero confía en su capacidad.

Le decía (a Jesús Martínez) que si crees que yo ya no pueda aportar a la institución, no será importante que yo siga, pero creo que todavía tengo algo que aportar si se reanuda el torneo y si no, poder aportar de la mejor manera todavía un torneo más”.