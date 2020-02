Tras eliminación, Ambriz fue señalado y vive momento complicado con León

León, Guanajuato.- Luego de ser el técnico revelación del 2019 para muchos de los expertos de la Liga MX, Ignacio Ambriz vive un momento complicado con la Fiera tras la eliminación del Club León en la Concachampions.

A Nacho parece que le han aplicado esa frase escueta que dicta que ‘un equipo es tan bueno como su último resultado” en una época en donde los medios digitales pueden hacer un castillo de arena de un tema, y al siguiente minuto aventarle una cubetada de agua para hacerlo caer.

Y es que la eliminación de León se ha dado tras exhibir uno de sus peores partidos en la era Ambriz, donde el equipo más goleador de la Liga MX, no tuvo un solo disparo a la puerta de Los Ángeles FC.

Es muy fácil de resumir, ellos tuvieron una gran actitud que nosotros no tuvimos, no jugamos a nada, hoy el equipo no jugó a nada y merecidamente Los Ángeles se lleva la serie”, reconoció Ignacio Ambriz en rueda de prensa tras el partido en el estadio Bank of California.