VIDEO. El aficionado más tierno de la Fiera... Así vivió el hijo de Nacho González la derrota ante Chivas

León.- Seguro le romperá el corazón a más de uno y es que luego de la derrota que el León registró ante Chivas se dio a conocer un video en el que aparece el hijo de Ignacio González lamentando el primer tanto de cuadro rojiblanco.

En el video se pude ver como el jovencito se encuentra en las gradas del estadio de Chivas y mientras al fondo se ve como la afición del 'Rebaño' festeja, el pequeñito dice en repetidas ocasiones: "No" "No" "No", en una clara señal de que el gol no le cayó en lo más mínimo.

De inmediato el video se comenzó a viralizar y los aficionados al Club León no dudaron en sentirse identificados con el hijo del famoso 'Corazón de León'.

Aquí te compartimos el video:

León buscará regresar a la victoria el próximo domingo cuando se mida a Bravos de Juárez en Chihuahua.

IP