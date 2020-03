¿Y la mercancía? Comerciantes son afectados por partido sin público

León.- Desde la tarde del sábado se comenzó a especular que el Club León jugaría su encuentro frente a Pumas a puerta cerrada, y no pasó mucho tiempo antes de que la Liga MX confirmara la decisión.

Así, repentinamente, miles de aficionados se vieron afectados, y también cientos de comerciantes que ofrecen sus productos ya sea dentro o en las afueras del estadio.

Uno de ellos es Ricardo Hernández Iscareño, que vende playeras, banderas y muñecos afuera del Nou Camp desde hace 25 años, y que se vio sorprendido por la noticia.

Venía con toda la intención de trabajar, pero llegué aquí y me dijeron que va a ser a puerta cerrada, que no va a haber gente. Llegué a las dos de la tarde, comencé a descargar y ya después me dijo un amigo que se iba a jugar a puerta cerrada".