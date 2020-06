‘Yo ya no soy jugador de León, me gusta mucho estar en León’, dice Ismael Sosa

León, Guanajuato.- En entrevista con Francisco Montes para Fox Sports, el futbolista Ismael Sosa aseguró que, en estos momentos, él no es jugador de León, pero le gusta mucho estar en el equipo, por lo que espera la decisión final en esta semana.

Cuestionado sobre el estilo de juego de León, Sosa señaló que la Fiera no cambiará mucho, si tiene a jugadores importantes, mencionando que, ahora él no es jugador de León.

En mi caso, yo no soy más jugador de León. En esta semana, veremos si continúo o no en el club, pero bueno, el futbol es así”, declaró.

Ismael Sosa destacó su presencia en León, señalando que se sintió muy cómodo en el equipo esmeralda.

Nacho me dio la posibilidad de venir a León y jugar. Creo que por lapsos del torneo pasado y de este torneo, me sentí muy bien, tomé confianza, volví a hacer goles, volví a sentirme importante. Me gustó mucho, me gusta mucho estar en León, tiene una buena afición, una plaza muy buena”, declaró.