Si el jabón mata al coronavirus, ¿por qué no se hacen vacunas con jabón?, pregunta niña a López-Gatell

CDMX.- El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respondió este jueves con motivo del Día del Niño las dudas de los menores.

Informó que en la dinámica se recibieron 3 mil 500 preguntas y dibujos.

Una de las dudas fue de Daniela, que preguntó: "¿por qué si el jabón mata el coronavirus, no hacemos vacunas de jabón?"

Entre ristas, López-Gatell explicó que el jabón solo mata al virus cuando se lava uno las manos.

El Covid tiene superficie de grasa que se puede quedar en las manos, cuando nos lavamos eliminamos esas películas de grasa y se puede inactivar el virus con otras sustancias como el alcohol, ahora, las vacunas no se pueden hacer de cualquier cosa, el jabón no puede estar en la sangre, éstas son inyectadas y se hacen de virus muertos o atarantados, pero no de jabón", detalló.